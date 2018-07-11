В Калининграде суд обязал ресторатора выплатить зарплату узбеку

Прокуратура Ленинградского района провела проверку по заявлению работника, суд вынес решение в его пользу.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Ленинградском районе Калининграда суд обязал ресторатора выплатить работнику из Узбекистана задержку по зарплате, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Работник пиццерии "Диего" занимался приготовлением суши и других блюд и работал без трудового договора, а после того, как владелец не выплатил ему заработную плату, подал исковое заявление.

"Решением Гурьевского районного суда Калининградской области от 05 апреля 2018 года исковые требования прокурора района удовлетворены частично, признан факт наличия трудовых отношений между работником и ИП Мещеряковой Т.Г., с работодателя взыскана задолженность по заработной плате в размере 35 тысяч рублей", - уточняется в сообщении.

Владелец ресторана нарушил Трудовой кодекс Российской Федерации по статьям 56, 67 и 136.