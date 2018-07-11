Хокимият Муйнака прокомментировал ситуацию с дефицитом питьевой воды

В ряде узбекских СМИ появилась информация, что весь город остался без водоснабжения, однако, по данным городской администрации, трудности выявлены лишь в незначительной части домов. Ведутся работы по устранению неполадок.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Муйнаке наблюдаются проблемы с подачей питьевой воды в некоторых районах города. По данным местных властей, сложности с водоснабжением испытывают лишь около 3% домовладений, сообщает Nuz.uz.

Ранее ряд узбекских СМИ сообщили о том, что в Муйнаке нет питьевой воды, несмотря на то, что новый водопровод был введен в строй лишь год назад.

"Не весь Муйнак остался без воды. Это полнейшая дезинформация. По нашим подсчетам, на данный момент затруднено водоснабжение в 3% всех домохозяйств города. Технически, это считается допустимой нормой. Но для нас важен каждый дом, каждая семья, поэтому городская администрация предпринимает экстренные меры по устранению неполадок в водопроводной системе", — заявил изданию хоким района Сайлавбай Данияров.

По его словам, проблемы связаны с особенностями рельефа: в некоторых районах города вода из-за слабого напора в трубах просто не доходит до потребителей. По соответствующим адресам выехали ремонтные бригады. Власти обещают полностью восстановить водоснабжение в ближайшее время.