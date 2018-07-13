В Бухаре к уголовной ответственности привлекли злоумышленницу, изменившую свой облик.
Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного дома на улице Ойбек в Мирабадском районе.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Пожар начался с крыши четырехэтажного здания торгового центра. Спасателям удалось быстро локализовать, а затем и ликвидировать возгорание. Жертв чудом удалось избежать.
Информация о возгорании поступила в Управление пожарной безопасности около 14:00, дым заметили жители разных районов столицы. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание, а затем полностью ликвидировать его.
В Элликкалинском районе Каракалпакстана столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Chevrolet Cobalt.