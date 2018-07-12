Очередное ДТП в Узбекистане унесло жизнь пяти человек

ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. На северо-западе Республики Узбекистан дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь пяти человек, сообщает РИА Новости.
На трассе в Элликкалинском районе Каракалпакстана водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, попал на встречную полосу движения и столкнулся с машиной Chevrolet Cobalt.
Оба водителя погибли на месте, три пассажира автомобилей скончались на пути в больницу, еще один человек пострадал, его доставили с травмами различной степень тяжести в больницу соседнего района.
Сотрудники МВД республики устанавливают обстоятельства произошедшего.
Накануне ДТП со смертельным исходом произошло в Кашкадарьинской области.
В результате столкновения автомобиля Daewoo Nexia и минивэна Damas погибли четыре человека.
В апреле в Узбекистане представили проект Концепции безопасности дорожного движения до 2022 года.
Он включает комплекс мер, среди которых использование видеорегистраторов, введение штрафов для водителей за вождение в нетрезвом виде и поправки к правилам дорожного движения.