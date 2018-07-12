В супермаркете Crystal в Ташкенте произошел сильный пожар

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В здании супермаркета Crystal в Ташкенте днем 12 июля устранили пожар, сообщает пресс-служба ГУВД.
Информация о возгорании на улице Юнус-ота в Юнусабадском районе поступила в 13:47, дым жители видели и в других районах города.
"На место происшествия в течение пяти минут прибыли первые расчеты, всего было задействовано шесть боевых расчетов и две пожарные лестницы. В 14:11 пожар был локализован, в 14:18 — полностью ликвидирован", — уточняется в сообщении.
При этом слаженные действия сотрудников не допустили распространения огня и травмирования посетителей и сотрудников магазина.
Огонь немного повредил крышу, не пострадал ни один товар.Специалисты устанавливают причины пожара.
Также власти призвали жителей Ташкента уделять больше внимания правилам пожарной безопасности.
Пренебрежение мерами предосторожности при обращении с открытым огнем и проведение ремонтно-строительных работ может стать причиной несчастья, предупреждают в ГУВД.