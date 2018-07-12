В супермаркете Crystal в Ташкенте произошел сильный пожар

Информация о возгорании поступила в Управление пожарной безопасности около 14:00, дым заметили жители разных районов столицы. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание, а затем полностью ликвидировать его.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В здании супермаркета Crystal в Ташкенте днем 12 июля устранили пожар, сообщает пресс-служба ГУВД.

Информация о возгорании на улице Юнус-ота в Юнусабадском районе поступила в 13:47, дым жители видели и в других районах города.

© ГУВД г. Ташкента Пожар в здании супермаркета "Кристалл" в Юнусабадском районе Ташкента

"На место происшествия в течение пяти минут прибыли первые расчеты, всего было задействовано шесть боевых расчетов и две пожарные лестницы. В 14:11 пожар был локализован, в 14:18 — полностью ликвидирован", — уточняется в сообщении.

При этом слаженные действия сотрудников не допустили распространения огня и травмирования посетителей и сотрудников магазина.

Огонь немного повредил крышу, не пострадал ни один товар.

Специалисты устанавливают причины пожара.

Также власти призвали жителей Ташкента уделять больше внимания правилам пожарной безопасности.

Пренебрежение мерами предосторожности при обращении с открытым огнем и проведение ремонтно-строительных работ может стать причиной несчастья, предупреждают в ГУВД.