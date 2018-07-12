Крупный пожар вспыхнул в многоэтажке в Ташкенте

Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного дома на улице Ойбек в Мирабадском районе.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В девятиэтажном доме в Мирабадском районе Ташкента в четверг произошел пожар, сообщает портал Podrobno.uz.

Сообщение о возгорании на первом этаже строения на улице Ойбек поступило в Центр управления и координации силами и средствами Управления пожарной безопасности Ташкента в 14:50.

Пресс-служба ГУВД Второй за день пожар вспыхнул в Ташкенте

Горел установленный над салоном красоты Bell clio козырек.

Специалистам удалось локализовать пожар в 15:08, в 15:09 – полностью потушить.

Однако огонь повредил оконные рамы квартир со 2-го по 7-й этаж.

Это уже второе крупное возгорание в Ташкенте за день.

Ранее сообщалось о ликвидации пожара в здании супермаркета Crystal на улице Юнус-ота в Юнусабадском районе.

Информация о нем поступила в 13:47, дым успели заметить и жители других районов, но пожарным удалось его полностью ликвидировать около 14:00.