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Дамы изображают кавалеров: в Бухаре женщину обманули на 10 миллионов сумов

Sputnik
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В Бухаре к уголовной ответственности привлекли злоумышленницу, изменившую свой облик.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Преступницу в Бухаре арестовали за хитроумное мошенничество, сообщает портал Uz24.uz.

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М.Адизова смогла изменить свой облик и прикинуться мужчиной, назвалась "Рустамом" и начала встречаться с соседкой О.Ортиковой.

За два месяца ей удалось выманить у потерпевшей золотые украшения и деньги на сумму более 10 миллионов сумов.

Она обещала со временем вернуть ценности.

Преступница призналась в содеянном и просит суд о снисхождении.

Согласно статье 168 Уголовного кодекса Узбекистана "Мошенничество", завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверия наказывается штрафом до 100 минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до одного года, арестом до 6 месяцев.

При этом за мошенничество в особо крупном размере преступнику грозит штраф до 600 минимальных размеров оплаты труда, исправительные работы до трех лет или лишение свободы до 5 до 10 лет.

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Теги:
Правоохранительные органы, Бухара, Мошенничество



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