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Мужчина в наручниках

Боевика ИГ в Таджикистане осудили на 15 лет лишения свободы

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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19 0 0

Мужчина – гражданин республики, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Боевика ИГ, 37-летнего мужчину, приговорили в Таджикистане к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Sputnik.

Гражданин республики два месяца воевал на стороне запрещенной организации в сирийском городе Кох.

В июле 2016 года он вместе с матерью, женой и детьми поехал в Алматы, а затем – в Турцию, уточняет Sputnik Таджикистан.

Афганские полицейские осматривают место взрыва в городе Джелалабад
© REUTERS / PARWIZ
ИГ заявило об ответственности за взрыв на востоке Афганистана
Его задержали правоохранительные органы Сирии и отправили на родину.

В начале июля "Исламское государство" заявило об ответственности за взрыв на востоке Афганистана.

В результате происшествия в административном центре Нангархар города Джелалабада погибли 19 человек, еще 20 получили ранения.

В июне борьбу с терроризмом и вопросы обеспечения безопасности представители стран Центральной Азии обсуждали на форуме в Бишкеке.

По мнению специалистов, сегодня пояс нестабильности перемещается из сирийско-иракской зоны в афгано-пакистанскую.

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Теги:
Тюрьма, Терроризм, Таджикистан



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