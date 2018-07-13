Спасенных в Таиланде подростков пригласят в Лондон и на ЧМ-2022

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Международная футбольная организация (FIFA) пригласит спасенных в Таиланде детей в сентябре в Лондон и на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает РИА Новости.
Как заявил журналистам президент организации Джанни Инфантино, юных футболистов хотели пригласить на финал в Россию, но их не отпустили врачи по медицинским соображениям.
По его словам, ситуация в Таиланде очень тронула участников FIFA, они наблюдали за ней с замиранием сердца.
Они попали в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за наводнения.
Более чем две недели дети оставались без еды и воды.
Власти организовали спасательную операцию, последнего ребенка вытащили на поверхность 10 июля.
В ходе операции погиб один аквалангист-спасатель.