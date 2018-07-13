Пожилой мужчина погиб под колесами BMW в Ташкенте

Инцидент произошел 11 июля около 23:45 вблизи дома 49 по улице Кулоктепа в Юнусабадском районе столицы.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента BMW насмерть сбила переходившего дорогу пенсионера, сообщает пресс-служба ГУВД.

Это произошло 11 июля примерно в 23:45 вблизи дома 49 по улице Кулоктепа.

"Житель Юнусабадского района 38-летний Донир Н. на своем автомобиле марки BMW совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Все произошло на улице Кулоктепа возле дома № 49. Пешеход, 67-летний Зарипбой Х., от травм, полученных в результате наезда, скончался на месте", - уточняют в правоохранительных органах.

Правоохранительные органы напоминают о правилах дорожного движения, только их соблюдение дает гарантию безопасности на дороге.

Также ГУВД призывает проявлять больше внимательности на проезжей части и уважать друг друга.

В Узбекистане проводятся активные меры по усилению безопасности на дорогах.

В апреле в правительстве представили проект соответствующей Концепции до 2022 года.