Ряд высокопоставленных чиновников Узбекистана взяты под стражу

Кроме сотрудников хокимията арестован экс-председатель правления компании "Уздонмахсулот" Сурат Хайдаров, который устроил на работу своих родственников.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Экс-хоким Самаркандской области Туробжон Джураев и его сотрудники взяты под стражу.

Туробжон Джураев, с июня прошлого года работавший хокимом Самаркандской области, был освобожден от должности по обвинениям в совершении преступных действий, сообщила программа "Ахборот 24" телеканала "Узбекистан 24".

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"Он организовал целую вертикаль взяточничества ради собственной выгоды, развел местничество, успешно вымогал денежные средства. В ходе следствия сам Джураев ничего отрицать не стал", — говорится в программе.

В деле также фигурируют бывший заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Уткир Абдуллаев, специалист по строительству Баходир Ходжакулов и помощник хокима Ботир Ходжакулов.

"В хокимияте действовала так называемая ставка за выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и при распределении земельных участков предпринимателям области под строительство жилых объектов", — рассказывают в программе "Ахборот 24".

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Ведется следствие, обвиняемые взяты под стражу. Ранее строительные работы в исторической части Самарканда вызвали большое количество непрерывных жалоб местных жителей и защитников архитектурного наследия, после чего власти остановили застройку и перепланировали территорию с учетом сохранения памятников.

Еще один высокопоставленный чиновник отправился под арест. Бывший председатель правления компании "Уздонмахсулот" ("Узхлебопродукт") Сурат Хайдаров взят под стражу по обвинению во взяточничестве, сообщила программа "Ахборот 24" телеканала "Узбекистан 24".

"Сурат Хайдаров, активно пользуясь служебным полномочием, устроил на работу в систему "Уздонмахсулот" своих родственников. Благодаря этому шагу, ему удалось наладить целостный и прочный механизм получения взяток. Выезжает Хайдаров с проверкой в регионы, смотрит, хранится зерно неправильно, за это бы "по шапке" дать, но он молчит, потому что деньги взял. И прочие проблемы так же решались, и покровительство было, и непринятие мер", — говорится в программе.

Следствие устанавливает общую сумму денежных вознаграждений от руководителей структурных предприятий "Уздонмахсулот".

В деле фигурирует зять обвиняемого Джамшид Шарипов, который был задержан при получении взятки в иностранной валюте. За это начальнику управления маркетинга "Уздонмахсулот" было обещано покровительство и неприкосновенность. Обвиняемые Сурат Хайдаров и Джамшид Шарипов взяты под стражу.

По данным сайта "Уздонмахсулот", Сурат Хайдаров работал на должности председателя с 21 февраля 2017 года. Ранее он занимал посты заместителя председателя правления "Узкимёсаноат" ("Узхимпром2) по экономике и финансам (2016−2017), ведущего инспектора Счетной палаты (2012−2016) и начальника департамента надзора и аудита Министерства финансов в Самаркандской области (2003−2011).