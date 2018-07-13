Ряд высокопоставленных чиновников Узбекистана взяты под стражу

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Экс-хоким Самаркандской области Туробжон Джураев и его сотрудники взяты под стражу.
Туробжон Джураев, с июня прошлого года работавший хокимом Самаркандской области, был освобожден от должности по обвинениям в совершении преступных действий, сообщила программа "Ахборот 24" телеканала "Узбекистан 24".
В деле также фигурируют бывший заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Уткир Абдуллаев, специалист по строительству Баходир Ходжакулов и помощник хокима Ботир Ходжакулов.
"В хокимияте действовала так называемая ставка за выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и при распределении земельных участков предпринимателям области под строительство жилых объектов", — рассказывают в программе "Ахборот 24".
Еще один высокопоставленный чиновник отправился под арест. Бывший председатель правления компании "Уздонмахсулот" ("Узхлебопродукт") Сурат Хайдаров взят под стражу по обвинению во взяточничестве, сообщила программа "Ахборот 24" телеканала "Узбекистан 24".
"Сурат Хайдаров, активно пользуясь служебным полномочием, устроил на работу в систему "Уздонмахсулот" своих родственников. Благодаря этому шагу, ему удалось наладить целостный и прочный механизм получения взяток. Выезжает Хайдаров с проверкой в регионы, смотрит, хранится зерно неправильно, за это бы "по шапке" дать, но он молчит, потому что деньги взял. И прочие проблемы так же решались, и покровительство было, и непринятие мер", — говорится в программе.
В деле фигурирует зять обвиняемого Джамшид Шарипов, который был задержан при получении взятки в иностранной валюте. За это начальнику управления маркетинга "Уздонмахсулот" было обещано покровительство и неприкосновенность. Обвиняемые Сурат Хайдаров и Джамшид Шарипов взяты под стражу.