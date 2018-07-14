Один человек погиб, 18 пострадали в результате утечки хлора в Ташкенте

На территории одного из предприятий, расположенного в Бектемирском районе Ташкента, в следствии разгерметизации контейнера произошла утечка хлора.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Один человек погиб, еще восемнадцать пострадали в результате утечки хлора в субботу на одном из предприятий в Ташкенте, сообщает МЧС республики.

По данным министерства, 14 июля около 02.30 (00.30 мск) на территории одного из предприятий, расположенного в Бектемирском районе Ташкента, в следствии разгерметизации контейнера произошла утечка хлора.

"В результате один человек погиб и 18 человек с признаками отравления парами хлора госпитализированы в лечебные учреждения Центра экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении МЧС в канале Telegram.

По данным министерства, после проведения соответствующих медицинских процедур в 10.30 (8.30 мск) в связи улучшением состояния здоровья 13 пострадавших были отпущены домой.

По данному факту ведутся доследственные мероприятия.