Под Ростовом арестовали мигранта, который пытался совратить двух девочек

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. На базе отдыха в Новочеркасске местные жители предотвратили совращение двух девочек двеннадцати и девяти лет. Об этом сообщают региональные СМИ.
Отдыхающие увидели, как мужчина пристает к несовершеннолетним, скрутили его и вызвали полицию.
Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что злоумышленник - выходец из ЦА, который приехал в Ростовскую область на заработки. В момент преступления иностранец находился в состоянии наркотического опьянения.
Мигрант взят под стражу. Проводятся следственные мероприятия.
Напомним, в феврале в Ташкенте задержали Юсуфа Мирзаакбарова, который находился в розыске с конца апреля 2018 года по факту развратных действий в отношении несовершеннолетнего.