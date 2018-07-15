Под Ростовом арестовали мигранта, который пытался совратить двух девочек

Выходец из ЦА приставал к несовершеннолетним на глазах у постояльцев базы отдыха.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. На базе отдыха в Новочеркасске местные жители предотвратили совращение двух девочек двеннадцати и девяти лет. Об этом сообщают региональные СМИ.

Отдыхающие увидели, как мужчина пристает к несовершеннолетним, скрутили его и вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что злоумышленник - выходец из ЦА, который приехал в Ростовскую область на заработки. В момент преступления иностранец находился в состоянии наркотического опьянения.

Мигрант взят под стражу. Проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в феврале в Ташкенте задержали Юсуфа Мирзаакбарова, который находился в розыске с конца апреля 2018 года по факту развратных действий в отношении несовершеннолетнего.