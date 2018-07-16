В Ташкенте уменьшилась преступность

В целом количество правонарушений в столице уменьшилось на 63,5%, в вечернее и ночное время – на 63,8%.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Число преступлений, совершенных в вечернее и ночное время, в Ташкенте снизилось за год на 63,8%, сообщает портал "Новости Узбекистана".

При этом общее количество правонарушений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшилось на 63,5%.

Такие данные специалисты представили на расширенных оперативных совещаниях с участием руководителей и сотрудников Национальной гвардии, Министерства внутренних дел и Министерства обороны, ГУВД и прокуратуры.

По их мнению, таких результатов удалось достичь благодаря введению на улицах круглосуточного патрулирования.

Вечерние и ночные патрули появились в столице Узбекистана в начале июля.

Концепция реализуется в рамках проекта "Безопасная столица".

Одна из основных задач патрулей – помощь жителям, которые обращаются с просьбами или вопросами.