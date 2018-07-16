В "Матросской Тишине" продолжает голодовку осужденный узбекистанец

Маруфжон Шакаров протестует против несправедливого приговора, Мосгорсуд приговорил его на 5 лет лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В московском СИЗО "Матросская Тишина" больше месяца продолжает голодовку 21-летний Маруфжон Шакаров, пишет газета "Московский комсомолец".

Мосгорсуд приговорил уроженца Узбекистана к 5 годам лишения свободы за употребление наркотиков.

По данным издания, в 2016 году Шакарова остановил полицейский патруль на автомобиле, он бросился бежать, а затем полицейские якобы нашли у молодого человека семь свертков с наркотиками.

Обвиняемый, в свою очередь, утверждает, что показал документы двум полицейским, но высказал недовольство, когда проверить его решил третий патрульный. Затем правоохранители оскорбили его по национальному признаку, возник конфликт.

Узбекистанца задержали и возбудили уголовное дело.

Изначально Мосгорсуд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы, но после подачи жалобы и результатов психиатрической экспертизы срок снизили до 5 лет.

Врачи не нашли у обвиняемого признаков наркомании.