В "Матросской Тишине" продолжает голодовку осужденный узбекистанец

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В московском СИЗО "Матросская Тишина" больше месяца продолжает голодовку 21-летний Маруфжон Шакаров, пишет газета "Московский комсомолец".
Мосгорсуд приговорил уроженца Узбекистана к 5 годам лишения свободы за употребление наркотиков.
По данным издания, в 2016 году Шакарова остановил полицейский патруль на автомобиле, он бросился бежать, а затем полицейские якобы нашли у молодого человека семь свертков с наркотиками.
Обвиняемый, в свою очередь, утверждает, что показал документы двум полицейским, но высказал недовольство, когда проверить его решил третий патрульный. Затем правоохранители оскорбили его по национальному признаку, возник конфликт.
Узбекистанца задержали и возбудили уголовное дело.
Изначально Мосгорсуд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы, но после подачи жалобы и результатов психиатрической экспертизы срок снизили до 5 лет.
Врачи не нашли у обвиняемого признаков наркомании.