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Дети спасенные из пещеры в Таиланде во время обследования

В Таиланде готовят к выписке спасенных из пещеры подростков и тренера

© AFP 2018 / YE AUNG THU
Происшествия
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Сейчас они чувствуют себя хорошо, прибавляют в весе, принимают обычную пищу и лечатся.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Подростков и тренера, спасенных из пещеры на севере Таиланда, могут выписать из больницы 19 июля, сообщает РИА Новости.

Сейчас они хорошо себя чувствуют, принимают нормальную пищу, прибавляют в весе и активно лечатся, с ними работают врачи разных специальностей, в том числе психологи.

Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде дети
Royal Thai Navy Facebook Page via AP
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Напомним, что 12 игроков юниорской футбольной команды Wild Boars пропали 23 июня.

Они оказались отрезаны от мира в пещере в результате внезапного наводнения.

Власти страны совместно с волонтерами и международными организациями провели уникальную 18-дневную спасательную операцию, всех детей и тренера вытащили на поверхность.

Они находились в крайней степени истощения, но были живы.

Их поместили в медицинский карантин на 8-м этаже здания больницы Прачанукро в городе Чианграе.

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Теги:
больница, пещера, Таиланд



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