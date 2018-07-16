В Таиланде готовят к выписке спасенных из пещеры подростков и тренера

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Подростков и тренера, спасенных из пещеры на севере Таиланда, могут выписать из больницы 19 июля, сообщает РИА Новости.
Сейчас они хорошо себя чувствуют, принимают нормальную пищу, прибавляют в весе и активно лечатся, с ними работают врачи разных специальностей, в том числе психологи.
Напомним, что 12 игроков юниорской футбольной команды Wild Boars пропали 23 июня.
Они оказались отрезаны от мира в пещере в результате внезапного наводнения.
Власти страны совместно с волонтерами и международными организациями провели уникальную 18-дневную спасательную операцию, всех детей и тренера вытащили на поверхность.
Они находились в крайней степени истощения, но были живы.
Их поместили в медицинский карантин на 8-м этаже здания больницы Прачанукро в городе Чианграе.