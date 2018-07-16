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ГУВД вводит новые меры безопасности после пожара

В Ташкенте усилили пожарную безопасность после возгорания в "Кристалле"

Пресс-служба ГУВД
Происшествия
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Специалисты проверяют исправность систем сигнализации и пожаротушения, оповещения о возгораниях и чрезвычайных ситуациях.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Правоохранительные органы в Ташкенте после пожара в супермаркете "Кристалл" усилили меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУВД.

Специалисты проводят комплекс мероприятий – проверяют обеспечение безопасности, исправность систем сигнализации и пожаротушения, оповещения о возгораниях и чрезвычайных ситуациях, дымоудаления.

Новые меры безопасности вводит ГУВД в ТЦ
Пресс-служба ГУВД Ташкента
Новые меры безопасности вводит ГУВД в ТЦ

Кроме того, для персонала торговых центров проводят занятия по отработке действий в случае возгорания и мер по эвакуации посетителей.

"Инспектируются эвакуационные пути, исправность аварийного освещения, первичных средств пожаротушения и других систем обеспечения безопасности, наличие световых указателей эвакуационных выходов", - уточняется в сообщении.

На прошлой неделе около 14:00 12 июля в Управление пожарной безопасности Ташкента поступила информация о чрезвычайном происшествии в здании супермаркета "Кристалл" на улице Юнус-ота в Юнусабадском районе. Возгорание полностью ликвидировали в 14:18.

В тот же день пожар вспыхнул в многоэтажном доме на улице Ойбек. Его полностью потушили в 15:09. Никто не пострадал.

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Теги:
ГУВД Ташкента, Пожар, безопасность



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