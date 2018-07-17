МИД Узбекистана помогает голодающему в "Матросской Тишине" соотечественнику

Для помощи Шакарову посольство Узбекистана в официальном порядке направляло обращения в МИД России и судебные органы Москвы.

ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Посольство Узбекистана в Москве оказывает консульско-правовую помощь гражданину республики Маруфжону Шакарову, который объявил голодовку в тюрьме "Матросская Тишина", сообщает МИД страны.

Шакаров, содержащийся в московской тюрьме "Матросская Тишина", больше месяца отказывается от пищи из-за несогласия с вынесенным ему приговором. В декабре 2017 года Преображенский районный суд Москвы приговорил его к десяти годам лишения свободы за покушение на незаконный оборот наркотиков. В июне этого года Московский городской суд сократил ему срок до пяти лет лишения свободы.

Для помощи Шакарову посольство Узбекистана в официальном порядке направляло обращения в МИД России и судебные органы Москвы.

Сотрудник консульского отдела посольства 14 июля побеседовал по телефону с руководством тюрьмы. Ему сообщили, что Шакаров объявил голодовку, в связи с чем заключенного, согласно установленному порядку, перевели в одиночную камеру с круглосуточным видеонаблюдением.

"Ежедневно руководство СИЗО проводит с ним беседу, а врач осматривает осужденного. Каких-либо показателей, свидетельствующих о необходимости оказания экстренной медицинской помощи, не имеется. В ближайшее время матери и тете Маруфжона Шакарова будет предоставлено свидание с ним", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что после вступления в силу приговора Преображенского районного суда Москвы, утвердившего постановление Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда, может быть дано согласие на свидание сотрудника консульского сотрудника с Шакаровым. Посольство держит этот вопрос на контроле.

Ранее депутат законодательной палаты парламента Узбекистана Алишер Кадыров на своей странице в Facebook обратился к президенту Чечни Рамзану Кадырову с просьбой оказать помощь Шакарову.