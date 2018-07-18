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Реабилитационный центр для диких животных в Киргизии

В Кыргызстане на ребенка напал беркут

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Инцидент произошел во время этнофестиваля "Тескей жээк" 15 июля в Тонском районе республики.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. В Тонском районе Кыргызстана на десятилетнюю девочку напал беркут, сообщает Sputnik.

Все произошло на этнофестивале на Иссык-Куле 15 июля. Девочка приехала на мероприятие вместе с сестрой, которая входит в число организаторов, и случайно выбежала на поле, когда птиц уже выпустили.

Когда беркут приземлился на девочку, она закричала и упала. Когти птицы немного вонзились в кожу, он поцарапал спину.

Как сообщил Sputnik Кыргызстан владелец птицы Айбек уулу, раньше птица себя так не вела. Беркута зовут Чагылган, ему 15 лет.

Хищная птица принимала участие в ряде турниров, завоевала первое место на соревнованиях в рамках II Всемирных игр кочевников.

По словам президента Федерации салбуруна Алмаза Акунова, произошедшее можно считать случайностью. Это первый такой случай за 15 лет.

Девочке наложили швы на голову, сейчас состояние ее здоровья – удовлетворительное.

Беркут - одна из самых крупных и известных хищных птиц из семейства ястребиных. Размах его крыльев достигает 2,5 метра.

Теги:
Игры, Фестиваль, Кыргызстан



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