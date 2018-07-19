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Албек Ибраимов

Прятался от допросов и угрожал: в Бишкеке задержали мэра

© Официальный сайт мэрии города Бишкек
Происшествия
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Албека Ибраимова доставили в Главное следственное управление 19 июля, он угрожал, что в случае задержания окажет вооруженное сопротивление.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В столице Кыргызстана Бишкеке задержали мэра Албека Ибраимова, сообщает Sputnik.

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности доставили его в Главное следственное управление 19 июля, ранее он пытался скрыться от следствия, не являлся на допросы и угрожал в случае задержания оказать вооруженное сопротивление.

Мэр Бишкека Албек Ибраимов
Sputnik / Табылды Кадырбеков
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На сегодня имя Ибраимова фигурирует в трех уголовных делах – о присвоении и растрате имущества, об ущербе компании "Дастан", который, по данным следствия, был причинен в результате реализации 100% акций пансионата "Солнечный берег", а также о коррупции при выделении земельных участков в Бишкеке.

Как уточняет Sputnik Кыргызстан, Ибраимов организовал в столице республики коррупционную схему по незаконному выделению и предоставлению частным лицам земельных участков.

В 2017 году по его прямому указанию в Бишкеке провели конкурс, в результате которого на подставных лиц оформили два участка площадью свыше 5 гектаров.

Теги:
Коррупция, Арест и задержание, Бишкек



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