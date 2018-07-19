Еще один пожар: огонь вспыхнул в магазине в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента огонь охватил магазин, расположенный на первом этаже девятиэтажного дома. Об этом сообщает ГУВД Ташкента.

В результате пришлось эвакуировать шестерых жителей квартир, расположенных над магазином.

Пожар удалось ликвидировать, из людей никто не пострадал.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Точная причина возгорания будет установлена после проведения соответствующих экспертиз. Сумма ущерба также устанавливается.

Ранее загорелся торговый центр Sigma. Специалисты предполагают, что огонь вспыхнул из-за оставленного без присмотра электронагревательного оборудования в СПА-салоне оздоровительного центра.