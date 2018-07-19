МИД рассказал о состоянии голодающего в московской тюрьме узбекистанца

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В МИД Узбекистана рассказали о состоянии здоровья голодающего в "Матросской Тишине" Маруфжона Шакарова, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудник посольства Узбекистана встретился с заключенным и заявил, что тот ни на что не жаловался

"В ходе встречи М.Шакаров на состояние здоровья не жаловался. Ежедневно руководство СИЗО проводит с ним беседу и осматривает врач, необходимости оказания экстренной медицинской помощи не имеется", - уточняется в сообщении.

В руководстве СИЗО добавили, что если заключенный откажется от голодовки, его отправят в медицинскую часть для восстановления здоровья.

Напомним, что Маруфжон Шакаров в течение месяца отказывается от приема пищи. Таким образом он выражает протест против вынесенного ему приговора.

В декабре 2017 года гражданина Узбекистана приговорили к 10 годам лишения свободы за покушение на незаконный оборот наркотиков.

В июне Московский городской суд сократил срок до пяти лет.