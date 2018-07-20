В Казахстане арестован подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена

Тен был ранен в результате нападения автоворов, которых фигурист застиг при попытке кражи зеркал с его автомобиля, позднее спортсмен скончался в больнице.

ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Правоохранители арестовали одного из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

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"По факту убийства Дениса Тена в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

По данным ведомства, его соучастника ищут.

"Другая информация в интересах следствия не распространяется", - сообщается в пресс-релизе.

Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате. Исполняющий обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы Алма-Аты Ержан Куттыгожин заявил, что 25-летний фигурист поступил в клинику в состоянии клинической смерти, ножевое ранение было нанесено в районе крупных кровеносных сосудов. По сообщению полиции, Тен был ранен в результате нападения автоворов, которых фигурист застиг при попытке кражи зеркал с его автомашины. Полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело по статье "Убийство".

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира-2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.