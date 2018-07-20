Узбекистанец спрятал золото в желудке, чтобы перевезти его в Индию

Мужчина проглотил семь литых из чистого золота слитков в виде шариков общим весом 100 граммов.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В аэропорту Ташкента задержали пассажира, в желудке которого оказалось 100 граммов золота, сообщает информационная служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

"После личного досмотра и проведения медицинских процедур установлено, что этот человек проглотил семь литых из чистого золота слитков в виде шариков общим весом 100 граммов", - говорится в сообщении.

Гражданин Узбекистана направлялся в Индию. Когда он шел по "зеленному коридору", его поведение привлекло внимание сотрудников таможни. Мужчину пригласили на досмотр.

По факту незаконного оборота драгоценных металлов ведется следствие.