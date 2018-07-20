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Автомобильное движение в Ташкенте

Новый вид мошенничества в Ташкенте: преступник снимает номера с машин

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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За 17-18 июля в ГУВД Ташкента поступило пять заявлений от водителей и владельцев транспортных средств.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Ташкенте появился новый вид мошенничества – неизвестный злоумышленник снимает государственные номера с машин, сообщает пресс-служба ГУВД.

С 17 по 18 июля в правоохранительные органы поступило пять заявлений от водителей и владельцев транспортных средств.

"Злоумышленник снимал номера с автомобилей, припаркованных по ул. Чуст и Буюк Ипак Йули в Мирзо-Улугбекском районе. На машинах он оставлял записку с указанием канала в мессенджере, по которому потерпевшие могут связаться с ним", - уточняется в сообщении.

Сотрудники ГУВД провели оперативные мероприятия и обнаружили два номерных знака, а также получили все необходимые сведения о подозреваемом.

Приняты все необходимые меры, следствие продолжается.

Главное управление внутренних дел Ташкента призывает граждан, ставшими очевидцами преступления или потерпевшими, обращаться в ближайший отдел внутренних дел или по телефону "102".

Теги:
машина, номера, Мошенничество



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