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Смотрительница в музее

В музее Савицкого пострадала уникальная картина художника Шевченко

© Sputnik / Алексей Даничев
Происшествия
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Полотно было испорчено в ночь с 15 на 16 июля из-за случайного срабатывания системы пожаротушения в здании музея. Специалисты изучают степень ущерба и возможность восстановления.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Государственном музее искусств Каракалпакстана имени Савицкого прокомментировали инцидент с картиной художника Александра Шевченко "Баба с ведрами". Полотно серьезно пострадало из-за сработавшей системы пожаротушения, сообщается на сайте музея.

По данным администрации, работа получила повреждения в виде отслоений красочного слоя в некоторых местах. По предварительному заключению реставраторов музея, картина подлежит восстановлению. На данный момент администрация музея ведет переговоры по привлечению высококлассных специалистов для реставрации ценного экспоната.

Картина Баба с ведрами художника Александра Шевченко
© Каракалпакский государственный музей искусств им. И. В. Савицкого
Картина "Баба с ведрами" художника Александра Шевченко

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Между тем в сети распространилась информация о том, что этот шедевр живописи восстановление не подлежит. Так узбекский общественный активист Мурат Сарсенов на своей странице в Facebook проводит собственное расследование.

В частности, в развернувшейся дискуссии упоминается, что в зале, где располагались ценные экспонаты, должна была быть установлена газовая система пожаротушения, а не водяная.

"Какая разница, от чего погибнут картины – от огня или от воды", — возмущается один из пользователей, чей пост приведен на странице Сарсенова.

Кроме того, есть информация, что это уже третий случай утраты экспонатов музея за последнее время.

Связаться с представителями музея для комментария на момент выхода новости не удалось.

Государственный музей искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого
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Картина Александра Шевченко "Баба с ведрами" - одно из знаковых полотен в коллекции Нукусского музея. Сам Шевченко принимал участие в выставках "Ослиного хвоста", "Бубнового валета", "Маковца", "Цеха живописцев", в футуристических проектах Крученых, был автором нескольких манифестов.

"Баба с ведрами" — образец неопримитивистских интересов художников этого времени, которые он почерпнул от ряда своих современников, в том числе Малевича. Стоимость работы, по оценкам некоторых специалистов, может достигать полутора миллионов долларов.

Теги:
Нукус, Живопись, музей



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