В музее Савицкого пострадала уникальная картина художника Шевченко

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Государственном музее искусств Каракалпакстана имени Савицкого прокомментировали инцидент с картиной художника Александра Шевченко "Баба с ведрами". Полотно серьезно пострадало из-за сработавшей системы пожаротушения, сообщается на сайте музея.
По данным администрации, работа получила повреждения в виде отслоений красочного слоя в некоторых местах. По предварительному заключению реставраторов музея, картина подлежит восстановлению. На данный момент администрация музея ведет переговоры по привлечению высококлассных специалистов для реставрации ценного экспоната.
В частности, в развернувшейся дискуссии упоминается, что в зале, где располагались ценные экспонаты, должна была быть установлена газовая система пожаротушения, а не водяная.
"Какая разница, от чего погибнут картины – от огня или от воды", — возмущается один из пользователей, чей пост приведен на странице Сарсенова.
Кроме того, есть информация, что это уже третий случай утраты экспонатов музея за последнее время.
Связаться с представителями музея для комментария на момент выхода новости не удалось.
"Баба с ведрами" — образец неопримитивистских интересов художников этого времени, которые он почерпнул от ряда своих современников, в том числе Малевича. Стоимость работы, по оценкам некоторых специалистов, может достигать полутора миллионов долларов.