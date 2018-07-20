На ударившего фермера начальника ОВД завели уголовное дело

Ранее был арестован оперативный работник отдела внутренних дел Каттакургана за неподобающее отношение к задержанной.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана завела уголовное дело в отношении начальника Янгиабадского районного ОВД И. Сулаймонова, который ударил фермера С.Курбонбоева кулаком по носу.

В Генпрокуратуру обратился отец потерпевшего.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что правоохранитель нанес удар якобы из-за того, что в поле фермерского хозяйства "Пасткичакир булоги" комбайны не косили зерно и стояли без дела.

По данному факту прокуратурой Янгиабадского района в отношении начальника районного ОВД И. Сулаймонова возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.

Напомним, ранее был арестован оперативный работник отдела внутренних дел Каттакургана за неподобающее отношение к задержанной. Оперуполномоченный городского ОВД Санат Умаров заставил женщину раздеться и снял происходящее на камеру.