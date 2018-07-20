Опасная тенденция: в Таджикистане вырос оборот наркотиков

В первом полугодии в республике изъяли более 2,7 тонн запрещенных веществ, а также пресекли деятельность 28 преступных групп.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Таджикистане за первое полугодие изъяли более 2,7 тонны наркотиков – это на 401 килограмм больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА Новости.

Кроме того, правоохранительные органы республики пресекли деятельность 28 преступных групп, в которых состояли 52 контрабандиста.

Sputnik / Алексей Филиппов МИД рассказал о состоянии голодающего в московской тюрьме узбекистанца

При этом в Узбекистане в 2017 году число наркопреступлений снизилось на 18% - до 5,4 тысячи. Объем изъятых веществ уменьшился в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом.

Из общего числа выявленных преступлений 2,2 тысячи были связаны со сбытом наркотиков, 553 – с контрабандой, 1,1 тысячи – с незаконным культивированием.

Снижение может быть связано с ликвидацией правоохранительными органами Узбекистана и стран СНГ ряда наиболее опасных наркогруппировок. Сейчас преступники могут принимать меры по активизации поставок каналов в обход республики.