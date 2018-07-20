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Музей имени Савицкого в Нукусе

Генпрокуратура начала проверку после инцидента в музее Савицкого

Фото из личного архива Никиты Кобелева
Происшествия
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19020

Сейчас самым важным вопросом остается возможность отреставрировать пострадавшую от воды картину Александра Шевченко.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура начала доследственную проверку в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени Савицкого по факту повреждения картины художника Александра Шевченко "Баба с ведрами".

"Генпрокуратура взяла этот вопрос под особый контроль, в музее проводится ряд экспертиз в ходе доследственной проверки данного факта. В частности, исследуется вопрос, с чем была связана неполадка системы пожарной безопасности", — сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан пресс-секретарь Генпрокуратуры Сурайё Рахмонова.

По ее словам, сейчас самым важным вопросом остается возможность реставрации картины.

"Реставраторы предварительно высказали мнение, что она подлежит восстановлению. В ближайшее время будет проведена реставрационная работа экспертов, и мы надеемся, что полностью удастся восстановить картину", — отметила Рахмонова.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры также пояснила, что согласно уголовно-процессуальному законодательству доследственная проверка может проходить в течение 10 дней, но в случаях, требующих сложные исследования — и до одного месяца.

"Как только будут результаты экспертизы, мы обязательно сообщим о них", — подытожила Сурайё Рахмонова.

Картина Баба с ведрами художника Александра Шевченко
© Каракалпакский государственный музей искусств им. И. В. Савицкого
Картина "Баба с ведрами" художника Александра Шевченко

Она также подчеркнула, что соблюдение законности в сфере охраны культурного наследия страны находится под особым контролем органов прокуратуры.

Напомним, что в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени Савицкого на днях произошел инцидент с картиной художника Александра Шевченко "Баба с ведрами". Полотно серьезно пострадало из-за сработавшей системы пожаротушения. По данным администрации, работа получила повреждения в виде отслоений красочного слоя в некоторых местах.

Картина Александра Шевченко "Баба с ведрами" — одно из знаковых полотен в коллекции нукусского музея. Стоимость работы, по оценкам некоторых специалистов, может достигать полутора миллионов долларов.

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