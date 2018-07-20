Участник покушения на Ислама Каримова предстанет перед судом в Узбекистане

Мужчина находился в розыске с 2000 года и являлся членом запрещенных террористических группировок.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Узбекистан экстрадирован из Турции террорист Зокир Рахимов, который участвовал в подготовке покушения на Ислама Каримова. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Рахимов родился в 1973 году в Карманинском районе Навоийской области. С 1994 по 1999 годы был членом религиозно-экстремистского течения "Джихадисты" и принимал участие в его сборищах, слушая экстремистские лекции.

После событий 1999 года он убежал в Таджикистан.

Мужчина находился в розыске с 2000 года и являлся членом Исламского движения Туркестан, а позже стал членом ИГИЛ.

В последние годы Рахимов работал в Турции: снабжал террористов поддельными паспортами и оказывал материальную поддержку членам экстремистских организаций.