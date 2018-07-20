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Алматинцы несут цветы к месту нападения на Дениса Тена

Где и когда попрощаются с фигуристом Денисом Теном

Sputnik / Тимур Батыршин
Происшествия
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Гражданская панихида по погибшему казахстанскому спортсмену пройдет 21 июля в ледовом дворце "Барыс Арена" в Астане.

ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Церемония прощания с казахстанским фигуристом Денисом Теном пройдет в Астане в субботу, сообщает Sputnik.

Друзья, поклонники и близкие смогут прославленным спортсменом в ледовом дворце "Барыс Арена".

Гражданская панихида назначена на 10:00. К мероприятию присоединятся представители спортивного сообщества, заслуженные тренеры и спортсмены и жители Астаны.

© Sputnik / Владимир Песня
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Параллельно прощание пройдет и во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы, уточняется в сообщении Sputnik Казахстан.

Похоронят Дениса Тена на кладбище в поселке Дружба, организацию взяли на себя министерство культуры и спорта Казахстана и акимат Алматы.

Ранее сообщалось об аресте одного из подозреваемых в убийстве фигуриста. Его отправили в изолятор временного содержания, соучастника ищут.

Дениса Тена убили накануне в Алматы. Он поступил в Центральную городскую клиническую больницу с ножевым ранением и в состоянии клинической смерти.

По данным следствия, на спортсмена напали автоворы, которых он застиг при попытке кражи зеркал с машины. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Теги:
Казахстан, панихида, Убийство, Фигурное катание



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