Где и когда попрощаются с фигуристом Денисом Теном

ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Церемония прощания с казахстанским фигуристом Денисом Теном пройдет в Астане в субботу, сообщает Sputnik.
Друзья, поклонники и близкие смогут прославленным спортсменом в ледовом дворце "Барыс Арена".
Гражданская панихида назначена на 10:00. К мероприятию присоединятся представители спортивного сообщества, заслуженные тренеры и спортсмены и жители Астаны.
Параллельно прощание пройдет и во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы, уточняется в сообщении Sputnik Казахстан.
Похоронят Дениса Тена на кладбище в поселке Дружба, организацию взяли на себя министерство культуры и спорта Казахстана и акимат Алматы.
Ранее сообщалось об аресте одного из подозреваемых в убийстве фигуриста. Его отправили в изолятор временного содержания, соучастника ищут.
Дениса Тена убили накануне в Алматы. Он поступил в Центральную городскую клиническую больницу с ножевым ранением и в состоянии клинической смерти.
По данным следствия, на спортсмена напали автоворы, которых он застиг при попытке кражи зеркал с машины. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".