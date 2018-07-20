Задержан второй предполагаемый убийца Дениса Тена

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Задержан второй подозреваемый в нападении на известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент внутренних дел Алматы.
В совершении преступления подозревают Армана Кудайбергенова.
"Задержание было проведено специально созданной следственно-оперативной группой МВД и ДВД города Алматы в микрорайоне Аксай 2 около общеобразовательной школы №42, после широкомасштабных розыскных мероприятий", — заявили в пресс-службе министерства внутренних дел.
Ранее Арман Кудайбергенов был арестован заочно, санкцию выдал суд Алмалинского района.
Напомним, по факту гибели Дениса Тена проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса (убийство в группе лиц, совершенное из корыстных побуждений).
Позже задержали одного из подозреваемых в нападении на спортсмена — им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. В присутствии адвоката он дал признательные показания.
Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира - 2015. Его медаль на Олимпиаде в Сочи стала единственной для Казахстана на тех играх.
Церемония прощания с казахстанским фигуристом Денисом Теном пройдет в Астане в субботу, гражданская панихида в ледовом дворце "Барыс Арена" назначена на 10:00. Параллельно прощание пройдет и во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Похоронят Дениса Тена на кладбище в поселке Дружба, организацию взяли на себя министерство культуры и спорта Казахстана и акимат Алматы.