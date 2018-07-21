ГУВД Ташкента опровергло информацию об избиении Умарова милиционерами

Ранее СМИ сообщали, что во время ареста владельца предприятия "Интеграл Инвест" правоохранители избили предпринимателя.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента опровергло информацию об избиении правоохранителями бизнесмена Жахонгира Умарова.

Ранее СМИ сообщали, что во время ареста владельца предприятия "Интеграл Инвест" правоохранители избили предпринимателя.

"При проведении оперативных мероприятий в офисе, где работает Умаров, при нем было обнаружено и изъято наркотическое средство "опий" общим весом 10,22 грамма. На момент задержания у мужчины уже имелись гематомы и царапины на теле, что подтверждается документальными пояснениями самого задержанного", – отметили в ГУВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия действия Умарова были квалифицированы по статье 276 части 2 пункт "а" (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами без цели сбыта) Уголовного кодекса.