Двоих рабочих в Новосибирске придавило упавшей сваебойной машиной

ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Двое строителей в субботу пострадали при падении машины для забивания свай (копера) в котлован на одной из строек в Новосибирске, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В Петербурге рабочего из Узбекистана насмерть придавило металлоконструкцией

"Оперативному дежурному поступил звонок от очевидца, который в окно соседнего дома увидел, что что-то произошло на стройке. Для проверки информации был отправлен экипаж. Выяснилось, что машина упала и придавила рабочего. Второй рабочий попытался оказать ему помощь, но его тоже частично завалило землей", - рассказал замначальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов.

Спасателям пришлось вызвать второй экипаж. С помощью гидравлического инструмента они сначала вызволили первого рабочего, у которого оказалась сломана нога – его на скорой помощи отправили в больницу.

"Второго также откопали. От медицинской помощи он отказался, травм у него не было. С ним все в порядке", - сказал Максимов.

В службе добавили, что, возможно, машина упала из-за внезапно обвалившегося грунта.