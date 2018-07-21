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Строительство жилого комплекса

Двоих рабочих в Новосибирске придавило упавшей сваебойной машиной

© Sputnik / Александр Вильф
Происшествия
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В Муниципальной аварийно-спасательной службе сообщили, что, возможно, машина упала в котлован из-за внезапно обвалившегося грунта.

ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Двое строителей в субботу пострадали при падении машины для забивания свай (копера) в котлован на одной из строек в Новосибирске, сообщает РИА Новости.

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"Оперативному дежурному поступил звонок от очевидца, который в окно соседнего дома увидел, что что-то произошло на стройке. Для проверки информации был отправлен экипаж. Выяснилось, что машина упала и придавила рабочего. Второй рабочий попытался оказать ему помощь, но его тоже частично завалило землей", - рассказал замначальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов.

Спасателям пришлось вызвать второй экипаж. С помощью гидравлического инструмента они сначала вызволили первого рабочего, у которого оказалась сломана нога – его на скорой помощи отправили в больницу.

"Второго также откопали. От медицинской помощи он отказался, травм у него не было. С ним все в порядке", - сказал Максимов.

В службе добавили, что, возможно, машина упала из-за внезапно обвалившегося грунта.

Теги:
стройка, Новосибирск



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