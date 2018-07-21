Сотрудники ГУВД Ташкента за одну ночь зафиксировали 349 нарушений ПДД

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. В ночь с 20 на 21 июля в узбекской столице сотрудники УБДД ГУВД Ташкента зафиксировали 349 нарушений.
Кроме того, инспекторы поймали 15 любителей быстрой езды по ночным дорогам, среди которых шестеро вообще не имели водительского удостоверения.
"Сотрудниками УБДД ГУВД Ташкента были выявлены за прошедшую ночь такие виды нарушений ПДД, как игнорирование дорожных знаков и сигналов светофора (22 факта), запрещенный обгон (16 случаев), 182 водителя не были пристегнуты ремнем безопасности", - уточняется в сообщении ГУВД.
Также было выявлено пятеро водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, вечером 20 июля на нерегулируемом пешеходном переходе в Мирзо-Улугбекском районе автомобиль марки Mercedes насмерть сбил 25-летнюю актрису Фарангиз Реджаметову. Девушка исполнила главную роль в фильме Зульфикара Мусакова "Ойижон".