20:07 21 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Автомобильная трасса в Ташкенте

Сотрудники ГУВД Ташкента за одну ночь зафиксировали 349 нарушений ПДД

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (33)
49 0 0

Пятеро водителей были пойманы в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. В ночь с 20 на 21 июля в узбекской столице сотрудники УБДД ГУВД Ташкента зафиксировали 349 нарушений. 

Кроме того, инспекторы поймали 15 любителей быстрой езды по ночным дорогам, среди которых шестеро вообще не имели водительского удостоверения.

Автомобиль скорой медицинской помощи.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Актриса Фарангиз Реджаметова погибла под колесами Mercedes в Ташкенте

"Сотрудниками УБДД ГУВД Ташкента были выявлены за прошедшую ночь такие виды нарушений ПДД, как игнорирование дорожных знаков и сигналов светофора (22 факта), запрещенный обгон (16 случаев), 182 водителя не были пристегнуты ремнем безопасности", - уточняется в сообщении ГУВД.

Также было выявлено пятеро водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, вечером 20 июля на нерегулируемом пешеходном переходе в Мирзо-Улугбекском районе автомобиль марки Mercedes насмерть сбил 25-летнюю актрису Фарангиз Реджаметову. Девушка исполнила главную роль в фильме Зульфикара Мусакова "Ойижон".

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (33)
Теги:
Ташкент, водители



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • В зале суда, архивное фото
    Наказание за "дедовщину"

    Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.

  • Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.
    Подарки на колесах

    О том, как прошла церемония передачи российской сельхозтехники Абхазии, чему восторгался министр и как на подарки отреагировали трактористы, - в материале Sputnik.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Девушки возле фонтана в Ташкенте
Жара в Ташкенте, или Как не дать себе засохнуть
Мальчик из Узбекистана восхитил интернет-пользователей своим пением
Как пережить жару и не расплавиться

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054