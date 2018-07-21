Сотрудники ГУВД Ташкента за одну ночь зафиксировали 349 нарушений ПДД

Пятеро водителей были пойманы в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. В ночь с 20 на 21 июля в узбекской столице сотрудники УБДД ГУВД Ташкента зафиксировали 349 нарушений.

Кроме того, инспекторы поймали 15 любителей быстрой езды по ночным дорогам, среди которых шестеро вообще не имели водительского удостоверения.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Актриса Фарангиз Реджаметова погибла под колесами Mercedes в Ташкенте

"Сотрудниками УБДД ГУВД Ташкента были выявлены за прошедшую ночь такие виды нарушений ПДД, как игнорирование дорожных знаков и сигналов светофора (22 факта), запрещенный обгон (16 случаев), 182 водителя не были пристегнуты ремнем безопасности", - уточняется в сообщении ГУВД.

Также было выявлено пятеро водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, вечером 20 июля на нерегулируемом пешеходном переходе в Мирзо-Улугбекском районе автомобиль марки Mercedes насмерть сбил 25-летнюю актрису Фарангиз Реджаметову. Девушка исполнила главную роль в фильме Зульфикара Мусакова "Ойижон".