Убили, как Дениса Тена: в Казахстане смертельно ранили бывшего КВНщика

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Бывший участник сборной Актобе по КВН Данияр Алимбаев скончался в больнице от полученных ножевых ранений артерий и вен. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Уточняется, что на Алимбаева напали с ножом неизвестные. В настоящее время арестованы трое подозреваемых, все они являются жителями Актау.

Ведется досудебное расследование по уголовной статье "Убийство".

Напомним, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен скончался в Алматы 19 июля от ножевого ранения, нанесенного ему двумя автоворами.