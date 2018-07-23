14:31 23 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Озеро Иссык-Куль

На Иссык-Куле утонул журналист кыргызского радио "Аззатык"

© Sputnik / Владислав Ушаков
Происшествия
Получить короткую ссылку
126 0 0

Правоохранительные органы рассматривают в качестве версии убийство, оно могло быть спланировано в связи с профессиональной деятельностью Эгизбаева.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. На курорте Иссык-Куль утонул в озере журналист кыргызского радио "Аззатык", сообщает Sputnik Кыргызстан.

По данным правоохранительных органов республики, Улан Эгизбаев отдыхал на курорте вместе с супругой и 22 июля отправился на пляж пансионата "Акун".

Автомобиль ГАИ
Sputnik
В районе базара "Куйлюк" нашли тело неизвестного мужчины

Около 14:30 по местному времени поступило сообщении со станции скорой помощи районной больницы, тонущего мужчину 20-25 лет заметили подростки, которые продавали кукурузу отдыхающим.

Вначале они не придали инциденту значения и решили, что отдыхающий "играется", но сразу сообщили взрослым, когда заметили, что человек всплыл на поверхность оводы.

На помощь прибыли жители села Кызыл-Туу, затем работники пансионата – спасатель и медсестра, они попытались оказать первую медицинскую помощь и сделать искусственное дыхание, но спасти журналиста не удалось.

Дело взяло под контроль Министерство внутренних дел республики.

По одной из версий, Улана Эгизбаева могли убить в связи с его профессиональной деятельностью.

Теги:
Кыргызстан, Иссык-Куль, Радио



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • В зале суда, архивное фото
    Наказание за "дедовщину"

    Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.

  • Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.
    Подарки на колесах

    О том, как прошла церемония передачи российской сельхозтехники Абхазии, чему восторгался министр и как на подарки отреагировали трактористы, - в материале Sputnik.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Токио 2020: строительство Олимпийской деревни в Японии
Самые инновационные игры: Япония готовится принять Олимпиаду 2020
Элисон Тил призывает жителей планеты бороться с загрязнениями /отходами, убивающими окружающую среду
Планета под угрозой: это видео заставит вас перестать использовать пластик
Как пережить жару и не расплавиться

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054