На Иссык-Куле утонул журналист кыргызского радио "Аззатык"

Правоохранительные органы рассматривают в качестве версии убийство, оно могло быть спланировано в связи с профессиональной деятельностью Эгизбаева.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. На курорте Иссык-Куль утонул в озере журналист кыргызского радио "Аззатык", сообщает Sputnik Кыргызстан.

По данным правоохранительных органов республики, Улан Эгизбаев отдыхал на курорте вместе с супругой и 22 июля отправился на пляж пансионата "Акун".

Около 14:30 по местному времени поступило сообщении со станции скорой помощи районной больницы, тонущего мужчину 20-25 лет заметили подростки, которые продавали кукурузу отдыхающим.

Вначале они не придали инциденту значения и решили, что отдыхающий "играется", но сразу сообщили взрослым, когда заметили, что человек всплыл на поверхность оводы.

На помощь прибыли жители села Кызыл-Туу, затем работники пансионата – спасатель и медсестра, они попытались оказать первую медицинскую помощь и сделать искусственное дыхание, но спасти журналиста не удалось.

Дело взяло под контроль Министерство внутренних дел республики.

По одной из версий, Улана Эгизбаева могли убить в связи с его профессиональной деятельностью.