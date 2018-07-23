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Заседание Верховного суда

Уголовные суды в Узбекистане в первом полугодии рассмотрели 20 тысяч дел

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Количество осужденных составило 19 683 граждан, при этом 375 лиц оправданы и реабилитированы.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В Узбекистане в первом полугодии уголовные суды рассмотрели свыше 20,2 тысячи дел.

"В первом полугодии 2018 года судами по уголовным делам рассмотрено 20 283 дела в отношении 26 442 лиц. При этом 375 лиц оправданы и реабилитированы, количество осужденных составило 19 683 лица, из них в отношении 4 828 лиц назначено наказание в виде лишения свободы, а в отношении 13 657 лиц назначены другие виды наказаний, 1 198 лиц осуждены условно", – сообщил официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов.

Мужчина за рулем
CC0 / pixabay
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Кроме того, 1 770 лиц были освобождены из-под стражи из зала суда в связи с назначением им наказаний, не связанных с лишением свободы, 15 504 лица освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, 4 791 лицу назначенное наказание было заменено на более мягкое, из обвинения 4 101 лица исключены или переквалифицированы статьи, необоснованно вменённые органами предварительного следствия, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В сравнении с первым полугодием прошлого года сократились показатели судимости по таким видам преступлений, к которым, в частности, относятся умышленное убийство, изнасилование, разбой, грабёж, хищение путём присвоения или растраты, кража, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, хулиганство, угон транспортного средства, умышленное тяжкое и средней тяжести телесное повреждение и преступления, составляющие незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ.

Козимджан Камилов - председатель Верховного суда Узбекистана
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"За отчётный период в результате эффективного применения института примирения 4 634 лица освобождены от уголовной ответственности. В отношении 2 226 лиц, возместивших материальный ущерб в размере более 196,1 миллиарда сумов были назначены наказания, не связанные с лишением свободы. Также 9 032 уголовных дела, то есть почти 45% всех дел рассмотрены в ходе выездных судебных заседаний", – отметил Абидов.

Кроме того, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда в надзорном порядке было рассмотрено 524 дела в отношении 678 лиц. Отменены решения нижестоящих судов в отношении 53 лиц и изменены судебные решения в отношении 266 лиц.




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