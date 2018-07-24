Подозреваемые в убийстве Дениса Тена выдали нож следствию

ТАШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста призера Олимпиады-2014 Дениса Тена выдал полиции нож, который, как считают правоохранители, является орудием преступления.
"Подозреваемые Киясов и Кудайбергенов дали признательные показания в совершении данного преступления и выдали вещественные доказательства. В частности, подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний показал место, где было спрятано орудие убийства – нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела", - сообщается в Facebook на странице Департамента внутренних дел г. Алматы.
"В ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тен. Вместе с тем, установлены очевидцы преступления, с которыми проведено опознание подозреваемых. В ходе следствия подозреваемым… разъяснены их права, в том числе право отказаться от дачи показаний, свидетельствовать против себя, они обеспечены защитой адвокатов, имеющих соответствующие лицензии", - проинформировали в полиции.