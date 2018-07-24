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Мужчина с ножом

Подозреваемые в убийстве Дениса Тена выдали нож следствию

© kaluganews
Происшествия
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Оба подозреваемых признались в содеянном и показали место, где все это время был спрятан нож, правоохранители приобщили его к материалам дела.

ТАШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста призера Олимпиады-2014 Дениса Тена выдал полиции нож, который, как считают правоохранители, является орудием преступления. 

Алматинцы несут цветы к месту нападения на Дениса Тена
Sputnik / Тимур Батыршин
Кто убил Дениса Тена
Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, в четверг он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застиг за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице. Первый подозреваемый был задержан "по горячим следам", второй - на следующие сутки.

"Подозреваемые Киясов и Кудайбергенов дали признательные показания в совершении данного преступления и выдали вещественные доказательства. В частности, подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний показал место, где было спрятано орудие убийства – нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела", - сообщается в Facebook на странице Департамента внутренних дел г. Алматы.

Задержание подозреваемого
© Flickr/ houstondwiPhotos mp
Задержан второй предполагаемый убийца Дениса Тена
В информации отмечается, что "по данному уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, судебно-медицинская экспертиза, медико-криминалистическая экспертиза орудия преступления, медико-биологическая экспертиза и другие".

"В ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тен. Вместе с тем, установлены очевидцы преступления, с которыми проведено опознание подозреваемых. В ходе следствия подозреваемым… разъяснены их права, в том числе право отказаться от дачи показаний, свидетельствовать против себя, они обеспечены защитой адвокатов, имеющих соответствующие лицензии", - проинформировали в полиции.




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