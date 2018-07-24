В Париже свела счеты с жизнью основательница движения Femen

Оксана Шачко покончила с собой 23 июля в собственной квартире, причина самоубийства пока неизвестна.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. В Париже покончила с собой одна из основательниц украинского движения Femen Оксана Шачко, сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, девушка свела счеты с жизнью 23 июля в собственной квартире, причина пока неизвестна.

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При этом последний раз ее видели на вечеринке, затем друзья не могли с ней связаться в течение трех дней. Дома обнаружили предсмертную записку, содержание не разглашается.

Движение Femen появилось в 2008 году на Украине, Шачко была одной из трех основательниц. Члены сообщества борются за права женщин и свободу слова, выступают против проституции и домогательств.

Еще одна задача движения – выступления против политических митингов, отстаивание прав однополых пар.

Во Франции Femen было зарегистрировано в 2012 году, участницы устраивают эпатажные топлес-провокации по всему миру.

При этом движение отрицает свое отношение к феминизму.