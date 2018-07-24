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Погибли пятеро и один пострадал в результате ДТП на юге страны

© Pixabay
Происшествия
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Автомобили ВАЗ-2106 и Chevrolet Matiz столкнулись на трассе М41 "Бишкек-Душанбе" на территории Джаркурганского района Сурхандарьинской области.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В результате ДТП в Сурхандарьинской области погибли пять человек и пострадал еще один, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ МВД республики.

Автомобили ВАЗ-2106 и Chevrolet Matiz столкнулись на трассе М41 "Бишкек-Душанбе" на территории Джаркурганского района Сурхандарьинской области.

"В результате столкновения водитель и пассажир Chevrolet Matiz, а также три пассажира ВАЗ-2106, получившие тяжелые травмы, скончались после того, как были доставлены в местную больницу", - сообщили в управлении.

Водитель ВАЗ-2106 с травмами различной степени тяжести также госпитализирован. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.




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