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Милиция

В Ташкенте 7 человек пострадали в ДТП с автобусом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Автобус перевернулся на обочине дороги возле автосалона "Рохат" на Ташкентской кольцевой автомобильной, пассажирам оказана медпомощь. погибших нет.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента накануне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса.

Знак аварийной остановки
© Pixabay
Погибли пятеро и один пострадал в результате ДТП на юге страны
"23 июля Б.К., проживающий в Юнусабадском районе, управляя автобусом "Исузу", не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся на обочине дороги возле автосалона "Рохат" на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге. В результате аварии семерым пассажирам была оказана медицинская помощь. Сейчас ведется расследование по данному ДТП", – сообщили в МВД Podrobno.uz.

Напомним, что в столице с начала года в ДТП погибли 93 человека, 786 получили телесные повреждения разной степени тяжести.




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