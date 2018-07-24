22:43 24 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

Директор школы-интерната в Самарканде задержан за избиение учеников

© Sputnik / Алексей Вовк
Происшествия
Получить короткую ссылку
83 0 0

Доследственная проверка, проведенная лично прокурором Самаркандской области, установила, что директор школы-интерната и другие сотрудники умышленно превышали должностные полномочия, систематически избивали воспитанников.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Директор Самаркандской специализированной школы №64 для мальчиков, нуждающихся в особых условиях содержания, воспитания и образования задержан после жалоб родителей на побои, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

"В Генеральную прокуратуру обратилась гражданка М.М., которая в своем заявлении сообщила об избиении и издевательствах в отношении ее сына Э.М., а также других воспитанников со стороны должностных и ответственных лиц Самаркандской специализированной школы №64 для мальчиков, нуждающихся в особых условиях содержания, воспитания и образования", говорится в сообщении.

Доследственная проверка, проведенная лично прокурором Самаркандской области, установила, что директор школы-интерната и другие сотрудники умышленно превышали должностные полномочия, систематически избивали воспитанников, а также наносили им телесные повреждения разной степени тяжести, якобы за несоблюдение ими правил внутреннего распорядка.

"По заключению Самаркандского областного бюро судмедэкспертизы от 23.07.2018 года, на теле у сына заявителя М.М. Э. зафиксированы ряд травм, относящиеся к категории легких телесных повреждений", - уточнили в Генпрокуратуре.

В рамках уголовного дела эксперты областного бюро судмедэкспертизы провели медицинское освидетельствование 89 воспитанников школы-интерната, а также изучили изъятые на основе протоколов амбулаторные карты.

Капельница
© Sputnik / Алексей Куденко
В Наманганской области подросток до смерти избил студента колледжа
"По данному факту 23.07.2018 года прокурором города Самарканда в соответствии с пунктом "а2 части 2 статьи 110 и части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия в отношении директора школы-интерната и других лиц",- добавили в Генпрокуратуре.

Директор школы-интерната задержан, рассматривается вопрос о применении в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Национальное собрание РА
    Сомнительная покупка

    В парламенте Армении объяснили необходимость покупки новых ковров стоимостью более десяти тысяч долларов: старые пришли в негодность.

  • Пожар в Талсинском крае
    Возможен поджог

    Есть признаки, что пожар в Валдгальской волости Талсинского края возник неслучайно, и это шокирующий факт, заявил глава МВД Латвии.

  • Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с секретарем президентской канцелярии Польши Кшиштофом Шчерским
    И снова Россия

    Глава литовского МИД сообщил, что внешнее вмешательство в выборы приобрело системный характер, а российская сторона угрожает республике больше всего.

  • Памятник А. В. Суворову
    Первый инвестор

    В Приднестровье подписан первый инвестиционный договор с европейской компанией, ее представители рассказали о планах работы в регионе.

  • Автомобили немецких спецслужб
    Последнее плавание

    Немецкая полиция сообщила о гибели эстонского матроса, который, по предварительным данным, задохнулся в трюме грузового судна.

  • Председатель комитета Государственный Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
    "Не лучшее время"

    Для объединения Северной и Южной Осетии в один регион "сегодня не лучшие времена", считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев
Молод и энергичен: президент Узбекистана отмечает день рождения
Узбекский народный танец на празднике Сабантуй в Москве
Зажигательный Сабантуй: узбечки показали народный танец в Москве
Промышленность Узбекистана
От масла до автомобилей: промышленность Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054