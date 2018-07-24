Директор школы-интерната в Самарканде задержан за избиение учеников

Доследственная проверка, проведенная лично прокурором Самаркандской области, установила, что директор школы-интерната и другие сотрудники умышленно превышали должностные полномочия, систематически избивали воспитанников.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Директор Самаркандской специализированной школы №64 для мальчиков, нуждающихся в особых условиях содержания, воспитания и образования задержан после жалоб родителей на побои, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

"В Генеральную прокуратуру обратилась гражданка М.М., которая в своем заявлении сообщила об избиении и издевательствах в отношении ее сына Э.М., а также других воспитанников со стороны должностных и ответственных лиц Самаркандской специализированной школы №64 для мальчиков, нуждающихся в особых условиях содержания, воспитания и образования", говорится в сообщении.

Доследственная проверка, проведенная лично прокурором Самаркандской области, установила, что директор школы-интерната и другие сотрудники умышленно превышали должностные полномочия, систематически избивали воспитанников, а также наносили им телесные повреждения разной степени тяжести, якобы за несоблюдение ими правил внутреннего распорядка.

"По заключению Самаркандского областного бюро судмедэкспертизы от 23.07.2018 года, на теле у сына заявителя М.М. Э. зафиксированы ряд травм, относящиеся к категории легких телесных повреждений", - уточнили в Генпрокуратуре.

В рамках уголовного дела эксперты областного бюро судмедэкспертизы провели медицинское освидетельствование 89 воспитанников школы-интерната, а также изучили изъятые на основе протоколов амбулаторные карты.

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"По данному факту 23.07.2018 года прокурором города Самарканда в соответствии с пунктом "а2 части 2 статьи 110 и части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия в отношении директора школы-интерната и других лиц",- добавили в Генпрокуратуре.

Директор школы-интерната задержан, рассматривается вопрос о применении в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.