В Джизакской области утонули двое детей

Два брата 2005 и 2008 года рождения купались в канале в Пахтакорском районе.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. В Пахтакорском районе Джизакской области утонули двое детей, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Тело одного из двух братьев 2005 и 2008 года рождения спасатели обнаружили во вторник.

"23 июля в Пахтакорском районе Джизакской области ученики 6-го и 3-го класса школы №12, братья Р.Х. и И.Х., купаясь в канале "Саркисов", в результате неосторожности оба утонули. В результате розыскных мероприятий было найдено тело Р.Х. в канале «ЮР-24» на территории Зафарободского района", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, Министерство внутренних дел призывает граждан внимательнее следить за детьми и напоминает, что несчастные случаи случаются чаще всего, когда ребенок остается без присмотра.