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МИД Таджикистана требует от России суровой кары убийце ребенка

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Министерство иностранных дел Таджикистана направило ноту протеста в связи с убийством пятилетней девочки

Ташкент 25 июл — Sputnik  МИД Таджикистана направил ноту МИД России, в которой требует сурово наказать убийцу пятилетней таджикской девочки, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

"Жестокое убийство пятилетней гражданки Республики Таджикистан Хувайдо Тиллозода 22 июля 2018 года в городе Серпухове вызвало крайнее потрясение в Таджикистане. Призываем провести тщательное расследование данного зверского преступления по отношению к ребенку и требуем сурового наказания преступника", — говорится в сообщении.

Сотрудники посольства Таджикистана в России  держат на контроле ситуацию и находятся в контакте с родителями с момента пропажи ребенка. Посольство предложило свою помощь в организации отправки тела на родину.

кулак, архивное фото
© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Напомним, 23 июля в Серпухове  обнаружили тело  пропавшей накануне с детской площадки Хувайдо Тиллозода,  семья которой приехала в Россию из Таджикистана. Совместно с полицией поиски девочки  вели волонтеры, которые  нашли сумку с трупом  рядом с  железнодорожным полотном.  

По горячим следам был задержан предполагаемый убийца. Им оказался 28-летний житель Серпухова, проживаюший в одном доме с семьей убитого ребенка. Следственный комитет проводит проверку и обыск по факту совершении убийства 5-летней девочки, а также преступлений против ее половой неприкосновенности.

Теги:
Таджикистан, Следственный комитет РФ, Убийство



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