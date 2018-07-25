МИД Таджикистана требует от России суровой кары убийце ребенка

Министерство иностранных дел Таджикистана направило ноту протеста в связи с убийством пятилетней девочки

Ташкент 25 июл — Sputnik МИД Таджикистана направил ноту МИД России, в которой требует сурово наказать убийцу пятилетней таджикской девочки, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

"Жестокое убийство пятилетней гражданки Республики Таджикистан Хувайдо Тиллозода 22 июля 2018 года в городе Серпухове вызвало крайнее потрясение в Таджикистане. Призываем провести тщательное расследование данного зверского преступления по отношению к ребенку и требуем сурового наказания преступника", — говорится в сообщении.

Сотрудники посольства Таджикистана в России держат на контроле ситуацию и находятся в контакте с родителями с момента пропажи ребенка. Посольство предложило свою помощь в организации отправки тела на родину.

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Напомним, 23 июля в Серпухове обнаружили тело пропавшей накануне с детской площадки Хувайдо Тиллозода, семья которой приехала в Россию из Таджикистана. Совместно с полицией поиски девочки вели волонтеры, которые нашли сумку с трупом рядом с железнодорожным полотном.

По горячим следам был задержан предполагаемый убийца. Им оказался 28-летний житель Серпухова, проживаюший в одном доме с семьей убитого ребенка. Следственный комитет проводит проверку и обыск по факту совершении убийства 5-летней девочки, а также преступлений против ее половой неприкосновенности.