Около 130 нарушений при трудоустройстве выявили в Узбекистане

Больше всего подобных преступлений в 2018 году обнаружено в сфере медицины – 47, за ней следуют правоохранительные органы.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана выявила с начала года 128 нарушений при трудоустройстве, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Больше всего подобных преступлений сотрудники Департамента по борьбе с экономическими правонарушениями обнаружили в сфере медицины – всего 47, за ней идут правоохранительные органы, где закон преступали 27 раз, различные производства (24), сфера образования (17), внешняя трудовая миграция (8) и другие сферы (5).

К уголовной ответственности привлекли 153 человека. Речь идет в основном о взятках руководителям за устройство на работу.

Ранее сообщалось о планах правительства Узбекистана помочь безработным начать свое дело. С 1 августа за счет Фонда содействия занятости в стране запустят систему страхования по безработице.