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В Узбекистане водитель задавил и избил до смерти пешехода

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Происшествия
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Преступление расценивается как особо тяжкое, обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. В городе Карши Кашкадарьинской области мужчина сбил пешехода, а затем избил его до смерти, сообщает Управление по связям с общественностью МВД Узбекистана.

"24 июля в городе Карши Кашкадарьинской области З.Э. управляя автомобилем  "Нексия" ругался по телефону со знакомым  Б.К. , увидев его на обочине,  сначала сбил его, потом спустившись с машины, избил  Б.К. до смерти. В результате Б.К. скончался по дороге в больницу, а З.Э. задержан", - говорится на сайте ведомства.

Согласно статье 97 главы I Уголовного кодекса Узбекистана, умышленное убийство наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет. Убийство при отягчающих обстоятельствах, в том числе с особой жестокостью – тюрьмой от 15 до 25 лет или пожизненным лишением свободы.

В республике проводят активную работу по усилению мер безопасности на дорогах, с апреля разрабатывают проект Концепции безопасности дорожного движения до 2020 года.

Теги:
Дорожно-транспортное происшествие, Убийство, дорога



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