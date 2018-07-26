Взрыв прогремел у посольства США в Пекине

В Министерстве иностранных дел назвали происшествие одиночным инцидентом, полиция проводит проверку.

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В четверг у посольства США в Пекине прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / THOMAS PETER Сотрудники службы безопасности у посольства США в Пекине

Полиция задержала в районе Чаоян мужчину, у которого в руках, предположительно, взорвался фейерверк. 26-летний житель Внутренней Монголии получил травму руки, его доставили в больницу.

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В результате никто не пострадал, полиция проводит проверку. На улицах образовалось сильное задымление, район вблизи диппредставительства оцепили.

Как заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, взрыв – одиночный инцидент нарушения общественного порядка.

При этом граждане стоят в длинной очереди в посольства и не намерены покидать это место.

По свидетельствам очевидцев, в момент взрыва был слышен слабый хлопок, но ни пострадавших, ни паники никто не наблюдал.