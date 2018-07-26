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Автобус на улице Бобура в Ташкенте врезался в столб

Автобус с пассажирами врезался в дерево в Ташкенте

© Facebook / Водители Ташкента
Происшествия
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120422

Дорожно-транспортное происшествие правоохранители зафиксировали 26 июля около 14:50.

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. На улице Бабура в Ташкенте автобус с пассажирами врезался в дерево, сообщает портал "Народное слово".

Информация о дорожно-транспортном происшествии с автобусом №11 поступила в правоохранительные органы 26 июля в 14:50.

Автобус на улице Бобура в Ташкенте врезался в столб
© Facebook / Saidolim Sobirov
Автобус на улице Бобура в Ташкенте врезался в столб

Точные данные о количестве пострадавших пока неизвестны, их увозят на автомобилях скорой помощи. На месте работают сотрудники МЧС.

Это уже второе ДТП за неделю. Ранее сообщалось о водителе автомобиля "Нексия", который сбил, а потом избил до смерти мужчину в Кашкадарьинской области.

Во вторник обвиняемый за рулем ругался по телефону со знакомым, затем увидел его на обочине и намеренно наехал.

Автобус на улице Бобура в Ташкенте врезался в столб
© Facebook / Saidolim Sobirov
Автобус на улице Бобура в Ташкенте врезался в столб

В Узбекистане активно работают над усилением безопасности на дорогах – вводятся штрафы для водителей, в наиболее оживленных местах устанавливают радары, также в ближайшее время уроки по ПДД начнут проводить в школах.

Теги:
милиция, Дорожно-транспортное происшествие, автобус



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