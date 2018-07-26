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Строительство нефтехимического завода в Тобольске

В Тобольске наказали работодателей после бунта узбекистанцев

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
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Правоохранительные органы Тюменской области провели проверку по факту беспорядков на стройке "ЗапСибНефтехим".

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В Тобольске привлекли к ответственности шесть организаций-работодателей узбекистанцев, устроивших акцию протеста, сообщает Ura.ru.

Прокуратура Тюменской области проверила ситуацию с беспорядками на стройке "ЗапСибНефтехим", которая считается объектом "Сибура".

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Речь идет о субподрядных московских фирмах "Ден-Строй", "Источ-Констракшн", "Элай-Строй", подрядчике "Ренейссанс Хэви Индастрис", указанной выше "ЗапСибНефтехим" и "ТрансАвто".

Рабочие из Узбекистана сняли каски, сели на асфальт и стали требовать от руководства отчитаться перед ними по поводу нарушений.

Уроженцам республики выплатили одну зарплату вместо двух, задержали оказанием медицинской помощи, не предоставили достаточное количество автобусов, что привело к некомфортным условия работы, проблемам со здоровьем, штрафным санкциям за опоздания.

Также произошла драка с другим рабочим из Таджикистана, который сделал инициаторам акции замечание, и с коллегой из Кыргызстана – он снимал происходящее на телефон.

В акции участвовали около 300 человек, следствие продолжается.

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Теги:
Правоохранительные органы, беспорядки, Эмигранты



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